Монзуль вошла в тройку лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила украинку Екатерину Монзуль на вторую позицию в списке лучших женщин-арбитров 2022 года.

В соответствующем рейтинге украинца набрала 45 баллов. Лучшей была признана француженка Стефани Фраппар, в активе которой 135 очков. Для нее эта четвертая награда подряд. К слову, она стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.

На третьем места расположилась представительница Финляндии Лина Лехтоваара (30 баллов).

Напомним, Монзуль побеждала в голосовании в 2015 году. Тогда она обслуживала финальный поединок женского чемпионата мира США - Япония.