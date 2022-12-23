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Монзуль вошла в тройку лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS

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Победу одержала француженка

Монзуль вошла в тройку лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила украинку Екатерину Монзуль на вторую позицию в списке лучших женщин-арбитров 2022 года.

В соответствующем рейтинге украинца набрала 45 баллов. Лучшей была признана француженка Стефани Фраппар, в активе которой 135 очков. Для нее эта четвертая награда подряд. К слову, она стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.

На третьем места расположилась представительница Финляндии Лина Лехтоваара (30 баллов).

Напомним, Монзуль побеждала в голосовании в 2015 году. Тогда она обслуживала финальный поединок женского чемпионата мира США - Япония.

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В статье: IFHHS Екатерина Монзуль
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Источник:
refereeingworld.blogspot.com

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