Россия перебросила в Беларусь партию тактических зенитных ракетных комплексов

Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии партии зенитных ракетных комплексов Тор-М2К.

Указывается, что вооружение поступило в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. В ближайшее время комплексы будут поставлены в соединение и воинские части. Сообщается, что личный состав прошел соответствующую подготовку.

Как известно, система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.

Заметим, что Россия давно пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну с Украиной, однако самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко пока удается отбиваться от настояний Путина. Тем не менее, Беларусь постоянно проводит военные учения, а в последнее время небольшими партиями перебрасывает военную технику ближе к границе с Украиной.

Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что признаков формирования ударных группировок в Беларуси пока нет. Однако, как заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, угроза на северной границе постепенно растет.