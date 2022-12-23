Россия перебросила в Беларусь партию тактических зенитных ракетных комплексов
Личный состав уже подготовлен
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Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии партии зенитных ракетных комплексов Тор-М2К.
Указывается, что вооружение поступило в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. В ближайшее время комплексы будут поставлены в соединение и воинские части. Сообщается, что личный состав прошел соответствующую подготовку.
Как известно, система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.
Заметим, что Россия давно пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну с Украиной, однако самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко пока удается отбиваться от настояний Путина. Тем не менее, Беларусь постоянно проводит военные учения, а в последнее время небольшими партиями перебрасывает военную технику ближе к границе с Украиной.
Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что признаков формирования ударных группировок в Беларуси пока нет. Однако, как заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, угроза на северной границе постепенно растет.
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