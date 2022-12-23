  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия перебросила в Беларусь партию тактических зенитных ракетных комплексов
В тренде

Россия перебросила в Беларусь партию тактических зенитных ракетных комплексов

Общие новости
(1 голосов)

Личный состав уже подготовлен

Россия перебросила в Беларусь партию тактических зенитных ракетных комплексов

Скріншот відео

Новина українською

Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии партии зенитных ракетных комплексов Тор-М2К.

Указывается, что вооружение поступило в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. В ближайшее время комплексы будут поставлены в соединение и воинские части. Сообщается, что личный состав прошел соответствующую подготовку.

Как известно, система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.

Заметим, что Россия давно пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну с Украиной, однако самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко пока удается отбиваться от настояний Путина. Тем не менее, Беларусь постоянно проводит военные учения, а в последнее время небольшими партиями перебрасывает военную технику ближе к границе с Украиной.

Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что признаков формирования ударных группировок в Беларуси пока нет. Однако, как заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, угроза на северной границе постепенно растет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Беларусь война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде