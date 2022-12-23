Израиль предупредил о желании Ирана расширить поставки оружия в Россию
К тому же Тегеран намерен расширить свою ядерную программу
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Директор разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа заявил, что Иран стремится расширить поставки передового оружия в Россию.
"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они (иранские власти пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные (Израилю. - ред.) мусульманские страны в регионе", - цитирует Барнеа Немецкая волна.
Отметим, что ранее Соединенные Штаты выразили тревогу по поводу полномасштабного оборонного партнерства между Ираном и Россией, считая его вредным для Украины, соседей Ирана и всего мира.
Напомним, президент Владимир Зеленский вспомнил об Иране в своей речи в Конгрессе США. В ответ в Исламской Республике заявили, что "стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не безгранично".
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