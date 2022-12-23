В Кремле заявили, что Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины

Россия продвигается в достижении так называемой "демилитаризации".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне на пресс-конференции Путин заявил, что "украинская ВПК если не обнулилась полностью, то стремительно к этому движется".

В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей войны, то есть демилитаризации Украины, Песков объяснил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение - в демилитаризации".