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В Кремле заявили, что Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины

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На России живут в своем, только им понятном мире

В Кремле заявили, что Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Россия продвигается в достижении так называемой "демилитаризации".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне на пресс-конференции Путин заявил, что "украинская ВПК если не обнулилась полностью, то стремительно к этому движется".

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В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей войны, то есть демилитаризации Украины, Песков объяснил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение - в демилитаризации".

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В статье: война с россией
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