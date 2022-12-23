В Кремле заявили, что Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины
На России живут в своем, только им понятном мире
фото из свободных источников
Россия продвигается в достижении так называемой "демилитаризации".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Накануне на пресс-конференции Путин заявил, что "украинская ВПК если не обнулилась полностью, то стремительно к этому движется".
В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей войны, то есть демилитаризации Украины, Песков объяснил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение - в демилитаризации".
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