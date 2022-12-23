В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО
Ка-26 транспортировали в Венгрию через пункт пропуска Тиса
t.me/DPSUkr
В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет Ка-26. Транспорт был изъят.
Об этом пишет Telegram-канал ГНСУ.
"Вертолет Ка-26 транспортировали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - пишет пресс-служба.
Указывается, что стоимость вертолета составляет более 924 тысяч гривен.
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