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В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО

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Ка-26 транспортировали в Венгрию через пункт пропуска Тиса

В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО

t.me/DPSUkr

Новина українською

В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет Ка-26. Транспорт был изъят.

Об этом пишет Telegram-канал ГНСУ.

"Вертолет Ка-26 транспортировали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - пишет пресс-служба.

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Указывается, что стоимость вертолета составляет более 924 тысяч гривен.

В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО - изображение 1В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с россией
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