В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет - ФОТО

В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет Ка-26. Транспорт был изъят.

Об этом пишет Telegram-канал ГНСУ.

"Вертолет Ка-26 транспортировали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - пишет пресс-служба.

Указывается, что стоимость вертолета составляет более 924 тысяч гривен.