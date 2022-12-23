Враг пытается наступать на трех направлениях. Еще на трех - обороняется, - сводка Генштаба ВСУ за 23 декабря

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 23 декабря.

Идут триста третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг увеличил объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелал подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двухлетняя и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это - Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синковка на Харьковщине и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огневое поражение по районам Макеевки, Площанки, Краснопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов. В частности, это - Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав на Херсонщине. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

С целью усиления административно-полицейских мероприятий на временно занятой территории Запорожской области, в Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава росгвардии.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.