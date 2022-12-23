Байден подписал оборонный бюджет США, где заложена доля для Украины
800 миллионов долларов
Фото - Reuters
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023-й год, в котором заложена доля для Украины в размере 800 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Напомним, что США согласовали дополнительный пакет военной помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов. В частности известно, что Киев получит систему ПВО Patriot.
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Источник:Білий дім
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