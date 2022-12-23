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Байден подписал оборонный бюджет США, где заложена доля для Украины

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800 миллионов долларов

Байден подписал оборонный бюджет США, где заложена доля для Украины

Фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023-й год, в котором заложена доля для Украины в размере 800 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Напомним, что США согласовали дополнительный пакет военной помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов. В частности известно, что Киев получит систему ПВО Patriot.

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В статье: война с россией
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Источник:
Білий дім

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