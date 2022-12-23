Зеленский: В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться
Вечернее обращение президента Украины
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу с очередным видеообращением по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Президент отметил, что сегодня, 23-го декабря, провел очередное заседание Ставки.
"Провел сегодня Ставку – как обычно предметно.
Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год. Задачи наши – неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом.
Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста – видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике.
И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться. Они попирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга.
Слава всем, кто защищает наше государство! Спасибо всем партнерам, кто помогает нам и вместе с нами одерживает победу над тиранией!
Слава Украине!", - сказал Президент.
Смотрите полное видеобращение Владимира Зеленского.
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