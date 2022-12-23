В армии оккупантов начали расстреливать за пьянство – перехват ГУР

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что россияне получили приказ расстреливать на месте за пьянство в российской армии.

Об этом сообщает главное управление разведки.

"Указ после сегодняшней ночной х*рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах*р".

Читайте также Генштаб: ВСУ за текущие сутки поразили 7 пунктов управления врага

В частности, российский военнослужащий рассказал, что трем солдатам отстрелили ноги из-за алкоголя.

Также, по его словам, в него самого стрелял пьяный оккупант, который "проверял автомат".

Захватчик заключает, что таким образом "скорее не от укропов ляжешь, а от своих".