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В армии оккупантов начали расстреливать за пьянство – перехват ГУР

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Стреляют просто на поражение

В армии оккупантов начали расстреливать за пьянство – перехват ГУР

фото из свободных источников

Новина українською

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что россияне получили приказ расстреливать на месте за пьянство в российской армии.

Об этом сообщает главное управление разведки.

"Указ после сегодняшней ночной х*рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах*р".

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В частности, российский военнослужащий рассказал, что трем солдатам отстрелили ноги из-за алкоголя.

Также, по его словам, в него самого стрелял пьяный оккупант, который "проверял автомат".

Захватчик заключает, что таким образом "скорее не от укропов ляжешь, а от своих".

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В статье: война с россией
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