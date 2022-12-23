Воздушные силы: Patriot не будут применяться против Шахедов, но возможны исключения
Юрий Игнат рассказал, как будут использовать американские системы ПВО
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Система противоракетной обороны Patriot, которую Украина получит от США, преимущественно не будет использоваться против иранских беспилотников, однако могут быть исключения.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Безусловно, Patriot не будут использовать против иранских дронов. Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали "Шахеды".
Хотя "Шахед" и имеет поражающую, боевую часть в десять раз меньше, чем крылатая ракета, но если он попадет в чрезвычайно важный, критический объект, в какое-то уязвимое место, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем эту ракету на нем. Поэтому, если будет принято решение применить такие комплексы против "Шахедов" – возможно, и будет такое.
Но больше назначение этого комплекса будет – создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях, отгонять вражескую авиацию от наших границ", - сказал Игнат.
Напомним, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов,
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