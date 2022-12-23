Байден - после визита Зеленского: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир
Также президент США запостил в Twitter позитивное видео
Фото - Володимир Зеленський
Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир.
Об этом Байден написал в Twitter.
"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.
Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме", - написал президент США.
Напомним, что 21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.
Ukraine and the Ukrainian people don’t just inspire us – they inspire the world.— President Biden (@POTUS) December 23, 2022
It was an honor to host President Zelenskyy at the White House. pic.twitter.com/lzxd40Ervv
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