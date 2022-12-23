Байден - после визита Зеленского: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир.

Об этом Байден написал в Twitter.

"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.

Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме", - написал президент США.

Напомним, что 21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.