Конгресс США одобрил бюджет, в котором содержится $44 млрд помощи для Украины
Вслед за Сенатом
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Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, предусматривающий большой пакет финансовой помощи для Украины.
Об этом сообщает CNN.
Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включено 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.
Указано, что общий объем финансирования превышает около 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.
Сообщается, что демократы и республиканцы спорили, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.
Ранее мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год в сумме 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.
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