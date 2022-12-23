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В боях за Бахмут погиб фанат Динамо Олег Рыбальченко

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Память о герое будет жить вечно

В боях за Бахмут погиб фанат Динамо Олег Рыбальченко

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Фанат "Динамо" Олег Рыбальченко погиб на росийско-украинской войне, защищая свою землю от оккупантов. Об этом сообщает WBC Ультрас Динамо на своей странице в Фейсбуке.

"В ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко… Одно время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от захватчиков. Память о современном Герое будет жить Вечно!" – говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи семье Рыбальченко можно узнать по ссылке.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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