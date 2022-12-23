В боях за Бахмут погиб фанат Динамо Олег Рыбальченко
Память о герое будет жить вечно
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Фанат "
"В ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко… Одно время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от захватчиков. Память о современном Герое будет жить Вечно!" – говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи семье Рыбальченко можно узнать по ссылке.
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Источник:WBC Ультрас Динамо
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