В боях за Бахмут погиб фанат Динамо Олег Рыбальченко

Фанат " Динамо " Олег Рыбальченко погиб на росийско-украинской войне, защищая свою землю от оккупантов. Об этом сообщает WBC Ультрас Динамо на своей странице в Фейсбуке.

"В ожесточенных боях за Бахмут погиб Олег "Рыба" Рыбальченко… Одно время он имел отношение к фанатскому сектору, а с 2014 года пошел защищать Родину от захватчиков. Память о современном Герое будет жить Вечно!" – говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи семье Рыбальченко можно узнать по ссылке.