Будущее Цыганкова в Динамо, бразильский интерес к Моуриньо. Главные новости за 23 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23-е декабря.

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть команду уже в ближайшее время. Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", между руководством киевское клуба и агентом игрока была проведена встреча, которая не привела к согласованию новой сделки. Текущая истекает уже ближайшим летом, а потому Виктор либо уйдет бесплатно в июне, либо будет продан зимой. В текущем сезоне на счету правого вингера "Динамо" 28 игр, десять голов и шесть голевых передач.

Судя по всему, уже в ближайшее время в карьере "особенного" может начаться новая эпоха. Ранее неоднократно заявлялось, что федерация футбола Португалии хотела бы видеть на посту наставника именно Жозе Моуриньо. В эту пятницу появилась новая информация - на аналогичную должность его хочет пригласить бразильская федерация. Ранее "пятикратные" лишились тренера, ведь после вылета в 1/4 финала ЧМ команду покинул Тите. Решение Моуриньо во многом зависит от "Ромы". У португальца действующий контракт с римлянами до лета 2024-го, а в итальянском клубе против того, чтобы коуч совмещал параллельно две должности.

35-летний французский полузащитник Блез Матюиди принял решение повесить бутсы на гвоздь. Об этом сам футболист сообщил в своих социальных сетях. Последним клубом в карьере игрока был "Интер Майами", за который Блез играл с лета 2020-го года. Наибольшую популярность опорник обрел на родине, когда играл за "ПСЖ" и "Сент-Этьен". Также он успел провести продолжительный период в Италии, где играл за "Ювентус". Не забываем и о сборной Франции, за которую Матюиди отыграл 84 поединка, благодаря чему выигрывал золото ЧМ 2018 и серебро Евро-2016. Всего за карьеру хавбек успел завоевать 23 трофея.

Украинская премьер-лига завершила подводить итоги ноября и декабря, раздав символические награды лучшим игроку и тренеру. Индивидуальный приз самому ценному футболисту получил Артем Довбик. На финише полугодия форвард "Днепра-1" провел пять игр, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу. На зимнюю паузу, к слову, Артем ушел лучшим бомбардиром первенства. Лучшим наставником ноября-декабря был признан Юрий Вернидуб. После тяжелого старта его "Кривбасс" выдал отличный финиш. В шести последних играх криворожане добыли четыре победы, в том числе обыграв "Днепр-1". Благодаря этим достижениям клуб сумел уйти на паузу на восьмом месте.