В Черном море находятся 3 ракетоносителя. Общий возможный залп – 20 ракет типа Калибр
Всего в акватории 11 кораблей
Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель Одесской областной военной администрации Олег Братчук сообщил о количестве российской опасности, которая может поступить от россиян с моря:
“В Черном море 11 вражеских кораблей. Среди них – три ракетоносителя (два надводные корабли и одна подводная лодка). Возможен общий залп – 20 ракет типа "калибр", - говорится в сообщении Братчука.
Отметим, что 17 декабря Военно-Морские Силы Вооруженных Сил сообщили о том, что Россия в Черном море держала девять ракетоносителей без ни одного залпа.
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Источник:Сергій Братчук в телеграм
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