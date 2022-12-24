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В Черном море находятся 3 ракетоносителя. Общий возможный залп – 20 ракет типа Калибр

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Всего в акватории 11 кораблей

В Черном море находятся 3 ракетоносителя. Общий возможный залп – 20 ракет типа Калибр

Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель Одесской областной военной администрации Олег Братчук сообщил о количестве российской опасности, которая может поступить от россиян с моря:

“В Черном море 11 вражеских кораблей. Среди них – три ракетоносителя (два надводные корабли и одна подводная лодка). Возможен общий залп – 20 ракет типа "калибр", - говорится в сообщении Братчука.

Отметим, что 17 декабря Военно-Морские Силы Вооруженных Сил сообщили о том, что Россия в Черном море держала девять ракетоносителей без ни одного залпа.

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В статье: Сергей Братчук
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