В оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация
Крымчан заставляют воевать против Украины
Крим - це Україна, фото - Getty Images
Россияне проводят скрытую мобилизацию в Крыму, мобилизованным обещают выделить земельные участки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления
"Сейчас во временно оккупированном Крыму продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии РФ популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины", - сообщает ЦНС.
Напомним, недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму так называемые военные комиссариаты начали выдавать повестки под подпись для того, чтобы "улучшить показатели мобилизации".
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