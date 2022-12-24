Посол Китая в ЕС: Россия и Украина - наши хорошие друзья. Мы не хотим выбирать между друзьями

Посол Китая в Европейском Союзе Фу Конг считает, что его страна получает "побочный ущерб" от войны в Украине, которую развязала Россия. Об он сказал в интервью South China Morning Post.

Фу называет войну "так называемой специальной операцией", потому что "так это назвали россияне".

"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпинем и президентом Путиным. Во время этого разговора Си выступал за поиск мирного решения. Люди склонны забывать об этом", - сказал Фу.

Фу считает, что Китай не получает выгоды от войны.

"Мы рассматриваем себя как страну, которая получает побочный ущерб, если хотите, от этого кризиса. И Россия, и Украина - наши хорошие друзья. Мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции. Этот кризис поставил нас в очень сложное положение и сильно обострил наши отношения с Европой", - отметил посол.

Си Цзиньпинь встретился с Путиным за несколько недель до начала полномасштабной войны, подписав заявление "сотрудничества без ограничений и без запретных зон".

"Я знаю, что у некоторых людей есть опасения по поводу так называемых отношений без ограничений. Я несколько разочарован этим. Люди до сих пор используют это соглашение, чтобы сказать: "О, Китай не на той стороне". Но через десять месяцев после этого факты показывают, что Китай не оказывает России военной помощи. На самом деле наша позиция была достаточно взвешенной, согласитесь, и мы готовы к любым усилиям для достижения мира", - утверждает Фу.

На вопрос, считает ли он, что США наживаются на этой войне, Конг ответил: "Это наша оценка".

"Мы знаем, что некоторые люди наживаются на этом кризисе. Они продают огромное количество оружия. Также, что касается побочных эффектов этого кризиса, мы знаем, кто выигрывает от энергетического кризиса, который пережили европейские страны", - говорит китайский посол.

Также Фу обвинил страны ЕС, которые ввели защитные меры в ответ на действия Китая, что это "граничит с прямой дискриминацией". При этом, на вопрос, почему Китай не открывает свои рынки для европейских компаний, посол сослался на Всеобъемлющее соглашение между ЕС и Китаем, которое было сорвано в прошлом году из-за нарушений Пекином прав человека.