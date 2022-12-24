Российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, - ISW

Аналитики Института изучения войны оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.

"Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина.

Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. Повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно", - говорят аналитики.