Российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, - ISW
Однако, к опасности стоит относиться серьезно
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Аналитики Института изучения войны оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.
"Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина.
Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.
Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. Повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно", - говорят аналитики.
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