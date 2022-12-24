Четыре РСЗО, 8 БПЛА и 480 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян за 23 декабря

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро субботы, 24 декабря.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 3006 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1988 (+4) ед,

РСЗО – 418 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),

крылатые ракеты ‒ 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,

специальная техника – 178 (+0).

При этом наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.