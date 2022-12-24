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Четыре РСЗО, 8 БПЛА и 480 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян за 23 декабря

Общие новости
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Ряды оккупационных войск проредились

Четыре РСЗО, 8 БПЛА и 480 оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян за 23 декабря

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Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро субботы, 24 декабря.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3006 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1988 (+4) ед,
  • РСЗО – 418 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,
  • специальная техника – 178 (+0).

При этом наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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