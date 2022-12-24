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Буданов – о повторном нападении из Беларуси: Неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование угрозы

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Но также не следует игнорировать такую угрозу

Буданов – о повторном нападении из Беларуси: Неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование угрозы

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что на данном этапе маневры оккупационных войск в Беларуси это элементы дезинформационных кампаний. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Было бы неправильно игнорировать возможность угрозы с севера. Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование такой угрозы", - отметил глава ГУР.

По словам Буданова, российские войска в Беларуси не сформированы в ударные группировки. Учебные лагеря наполняются новомобилизованными гражданскими, которые по завершении подготовки отправляются воевать на восток Украины. Буданов сообщил, что подобную тактику применяли в СССР во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезные поездки поездами, чтобы имитировать атаки или отступления. Один поезд на юге Беларуси недавно остановился у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами. Глава ГУР назвал такие действия "каруселью".

То же касается артиллерийских обстрелов Сумской и Харьковской областей, в результате которого погибли и были ранены десятки человек, не является предвестником непосредственной угрозы. Российские подразделения не готовятся к нападению и "не могут быть сформированы за один день".

Что касается фанатичного штурма Бахмута ЧВК "Вангер", то Буданов видит в этом только идеологический и медийный вопрос.

"Это причина, по которой подразделения Вагнера так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла российская армия. Мы это ясно видим и понимаем", - делится информацией глава разведки.

Россия хочет склонить Иран к передаче баллистических ракет, предоставляя в ответ военные технологии. Но пока Иран не торопится согласиться на эти условия.

"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что, как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - сказал Буданов.

Буданов говорит, что себестоимость производства одного иранского БПЛА составляет около 7 тысяч долларов за единицу. Хотя непонятно, сколько Иран взял за оружие у России.

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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