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ВСУ закупили 13 медицинских авто благодаря платформе, амбассадором которой является Андрей Шевченко

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Это поможет вовремя оказывать помощь украинским бойцам.

ВСУ закупили 13 медицинских авто благодаря платформе, амбассадором которой является Андрей Шевченко

United24

Новина українською

Для украинских военных медиков закупили 13 бронированных автомобилей Gurkha от канадского производителя Terradyne Armored Vehicles.

Закупка этой бронированной автомобильной техники произошла за средства, собранные через фандрейзинговую платформу для сбора благотворительных взносов United24.

Канадские Gurkha предназначены для эвакуации раненых с поля боя, имеют достаточный уровень бронирования и высокую проходимость. Общая стоимость этих автомобилей для военных медиков – 124 млн. грн.

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В статье: война с россией United24
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