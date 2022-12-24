В Беларуси три батальона отправились к украинской границе - Минобороны

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации вражеских войск на территории Беларуси:

“Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта”, - сказал Наев.

Командующий доложил о ситуации после визита на Север Украины, где проводятся подготовительные операции по возможному нападению противника. Силы обороны во время визита отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, отражение массированной атаки и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.