В Беларуси три батальона отправились к украинской границе - Минобороны
Украинское войско на Севере готово
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Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации вражеских войск на территории Беларуси:
“Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.
В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта”, - сказал Наев.
Командующий доложил о ситуации после визита на Север Украины, где проводятся подготовительные операции по возможному нападению противника. Силы обороны во время визита отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, отражение массированной атаки и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.
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