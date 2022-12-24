Минимум 5 погибших. Россияне очередной раз обстреляли Херсон
Оккупанты бьют по жилым кварталам
ОП/Автор невідомий
Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о как минимум пяти погибших и двадцати раненных, также повреждены дома.
"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.
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Источник:Сайт ОП
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