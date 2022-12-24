Минимум 5 погибших. Россияне очередной раз обстреляли Херсон

Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о как минимум пяти погибших и двадцати раненных, также повреждены дома.