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Минимум 5 погибших. Россияне очередной раз обстреляли Херсон

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Оккупанты бьют по жилым кварталам

Минимум 5 погибших. Россияне очередной раз обстреляли Херсон

ОП/Автор невідомий

Новина українською

Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о как минимум пяти погибших и двадцати раненных, также повреждены дома.

"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.

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В статье: война с россией Херсон
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Источник:
Сайт ОП

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