Минимум 7 погибших, десятки раненых. Россияне обстреляли центр Херсона (фото 18+)

Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о минимум семи погибших и уже о 35 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.

"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.

Также отреагировал на обстрел украинского города Владимир Зеленский.