Минимум 7 погибших, десятки раненых. Россияне обстреляли центр Херсона (фото 18+)
Оккупанты бьют по жилым кварталам
ОП/Автор невідомий
Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о минимум семи погибших и уже о 35 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.
"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.
Также отреагировал на обстрел украинского города Владимир Зеленский.
"Страна-террорист продолжает нести русский мер в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия", – написал он у телеграмм.
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