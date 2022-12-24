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Минимум 7 погибших, десятки раненых. Россияне обстреляли центр Херсона (фото 18+)

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(2 голосов)

Оккупанты бьют по жилым кварталам

Минимум 7 погибших, десятки раненых. Россияне обстреляли центр Херсона (фото 18+)

ОП/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. К сожалению, есть погибшие среди гражданских. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как пишет чиновник, россияне ударили по самому центру города. Известно о минимум семи погибших и уже о 35 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.

"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.

Также отреагировал на обстрел украинского города Владимир Зеленский.

"Страна-террорист продолжает нести русский мер в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия", – написал он у телеграмм.

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В статье: война с россией Херсон
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
24.12.2022 в 13:06
Це вони нас привітали з 10-ма місяцями війни. Підла, смердюча, підступна ороча маса
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Spokoyno (Київ)
24.12.2022 в 12:43
Кривавий "руZZкий мир" у всій своїй "красі"... СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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