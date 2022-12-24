УАФ обратилась к УЕФА по поводу проведения на России международного футбольного турнира

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА за разъяснениями по поводу проведения в следующем году на России юношеского футбольного турнира. Такое заявление появилось на официальном сайте УАФ.

"Нас особенно обеспокоила недавняя новость на сайте РФС и в местных СМИ о том, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир среди юношеских сборных под эгидой УЕФА. Соревнования определены как часть программы развития УЕФА по проведению турниров среди юношей и девушек до 16 лет. В мае 2023 года в Волгограде запланировано проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных. Договоренность о проведении турнира была достигнута с УЕФА несколько месяцев назад", — говорится в соответствующей публикации.

Учитывая однозначную позицию УЕФА относительно войны в Украине и ряд решительных мер, принятых Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, таких как решение об отстранении российских команд (и национальных сборных, и клубных команд) от участия в соревнованиях как ФИФА, так и УЕФА , принятые в первые дни войны, и эквивалентные положения относительно следующего сезона-2022/2023, принятые позже, во время заседания Исполнительного комитета УЕФА в мае 2022 года, если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир станет первым международным мероприятием, проведенным в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, справедливо наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что упомянутое выше заявление РФС ложно, и обращаемся за подтверждением этого", - приводит цитату из своего письма на имя генсека УЕФА Теодора Теодоридиса у себя на сайте УАФ.