Число пострадавших от российских обстрелов Херсона увеличилось до 65 человек

Россияне обстреляли центр Херсона, в результате погибли по меньшей мере семь человек, а более полусотни - ранены.

Обстрелы произошли у центрального рынка в базарный день, говорят местные жители. При этом 18 человек сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.