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Число пострадавших от российских обстрелов Херсона увеличилось до 65 человек

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Очередной террор оккупантов

Число пострадавших от российских обстрелов Херсона увеличилось до 65 человек

ОП/Автор невідомий

Новина українською

Россияне обстреляли центр Херсона, в результате погибли по меньшей мере семь человек, а более полусотни - ранены.

Обстрелы произошли у центрального рынка в базарный день, говорят местные жители. При этом 18 человек сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - написал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В статье: война с россией Херсон
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