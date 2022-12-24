Число пострадавших от российских обстрелов Херсона увеличилось до 65 человек
Очередной террор оккупантов
ОП/Автор невідомий
Россияне обстреляли центр Херсона, в результате погибли по меньшей мере семь человек, а более полусотни - ранены.
Обстрелы произошли у центрального рынка в базарный день, говорят местные жители. При этом 18 человек сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - написал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
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