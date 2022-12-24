Путин получает информацию о войне в Украине с опозданием и искаженной, - WSJ

Издание The Wall Street Journal утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин проживает в искаженной реальности и не получает объективную оценку происходящих на войне в Украине событий. Об этом говорится в обширном материале журналистов WSJ.

Американские официальные лица заявили, что им было тяжело найти инсайдера Кремля, оказывающего влияние на Путина и не погружается в его рассказ об образах россиян. Президент все чаще говорит о России почти в религиозных терминах, как о тысячелетней цивилизации, ведущей священную борьбу, которая исправит исторические ошибки и поднесет его к пантеону царских лидеров-завоевателей, таких как Петр I.

Путин ежедневно просыпается около семи утра для письменного брифинга о войне, с информацией, тщательно выверенной, чтобы подчеркнуть успехи и умалить неудачи. Он долго отказывался пользоваться интернетом, опасаясь цифровой слежки, что делает его более зависимым от брифинговых документов, составленных идеологически ориентированными советниками.

Обновление событий на поле боя попадают на стол Путина через несколько дней, из-за чего они часто остаются неактуальными. Командиры на передовой подчиняются ФСБ, которая редактирует отчеты для экспертов в Совбезе, а те передают их секретарю Совета Николаю Патрушеву, главному ястребу, который помог убедить Путина вторгнуться в Украину. Тот в свою очередь передает отчеты Путину.

Путин остается преданным тому, чтобы покорить Украину, и готов мобилизовать российскую экономику и население в течение многих лет, чтобы добиться успеха. Если западные поставки оружия и экономическая поддержка уменьшится, то украинский моральный дух упадет, и он все равно может стать победителем в войне, которая уже крупнейшая в Европе после Второй мировой войны.

Несколько месяцев российские чиновники, провластные журналисты и аналитики пытались лично донести до своего президента информацию о том, как его вторжение провалилось.

Когда один социолог обратился в офис Путина по поводу опроса, показавшего более низкую, чем ожидалось, общественную поддержку вскоре после вторжения, его офис ответил: "Владимир Владимирович не должен быть расстроен прямо сейчас".

В июле, когда американские ракеты со спутниковым наведением "HIMARS" начали наносить удары по составам материально-технического обеспечения российской армии, Путин вызвал около 30 бизнес-лидеров оборонных компаний в свою резиденцию в Ново-Огарево под Москвой. После трех дней карантина и трех ПЦР-тестов руководители сидели в конце длинного деревянного стола, слушая, как Путин описывает военную операцию, которую он считал успешной. Он сказал им, что украинцы были мотивированы воевать только потому, что их армия расстреливала дезертиров.

Затем Путин обратился к начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову, который сказал, что российское оружие успешно поражает свои цели и вторжение происходит по плану. Производители оружия оставили встречу с ощущением, что Путину не хватает четкой картины конфликта.

В сентябре группа российских военных журналистов и блоггеров – все они преданы поддержке войны – встречались с президентом более двух часов и остались с похожими впечатлениями.

В тот месяц Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Узбекистане и тихо заверил его, что Россия держит войну под контролем. На той же неделе русские войска покинули сотни квадратных миль территории.

Перед телевизионной встречей Путина с Советом по правам человека в этом месяце советник президента и председателя совета Валерий Фадеев и другие члены совета призвали группу не поднимать такие темы, как использование Россией наемников для усиления своих войск, утверждает бывший член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

Система самообмана формировалась десятилетиями, сказал Борис Бондарев, карьерный дипломат, после вторжения ушедший в отставку со своей долговременной должности в постоянном представительстве России при ООН в Женеве.

Дипломаты миссии научились во время двух десятилетий правления Путина преподносить Москве историю, которую она хотела услышать, сказал он.

Младшие должностные лица и старшие директора знали, чтобы завоевать похвалу и повышение, они должны преувеличивать хорошие новости и умалять плохие, боясь огорчить "папу" - прозвище Путина, когда-то использовавшееся для русских царей.

Бондарев, советник миссии по контролю над вооружениями, видел, что санкции, введенные Западом против России в 2014 году, оказали гораздо более серьезное влияние, чем понимало руководство страны. Российское производство беспилотников базировалось на европейских и американских комплектующих. Аэрокосмическая техника получала такие базовые вещи, как нейлон с Запада.

Когда Бондарев поднял этот вопрос перед коллегами, которые могли бить тревогу по поводу потенциального влияния на военную готовность России, он напомнил, что его перебили: "Они сказали: нет, последствий не будет", - вспомнил он. - После этого и наступили последствия.

Дипломаты посылали в Москву обновление телеграммами, набранными шрифтом 14, каждую строчку через 1,5 интервала от другого. Хорошие новости обычно доминировали на первой странице каждой телеграммы, а неприятные вещи по поводу неудач отводились к немногим следующим.

"Вы топите эти неприятные правды в море многих-многих комплиментов", – сказал Бондарев.

Обновления, переданные президенту, были снова отредактированы кремлевским офисом, добавил Бондарев: "Ему становится гораздо труднее различить, что правильно, а что нет".

Зерна чрезмерной самоуверенности Путина по отношению к Киеву были посеяны в 2014 году, когда его высшие военные планировщики посоветовали ему не захватывать Крым.

Министр обороны и советники предупредили Путина, что вторжение будет иметь обратный эффект. Но президент, убежденный, что западные враги России стремятся вырвать Украину из российской орбиты, отклонил их совет, как утверждают люди, осведомленные об этом.

После быстрой и почти бескровной победы рейтинг поднялся выше 80%. Кремль противопоставил недельную операцию мучительному поражению царской России в многолетней Крымской войне XIX века.

Внутри Кремля большую часть доходов до Путина проводила спецслужба, вытесняя контролируемые Кремлем, но номинально независимые избирательные агентства ВЦИОМ и ФОМ, работа которых имеет свои недостатки. Опросы ФСО обходят администрацию Путина и попадают прямо на его стол.

Путин становился более замкнутым и консультировался по сокращенному списку старых союзников. Когда Сергей Кириенко, глава внутренней политики Кремля полностью собрал президентскую команду в 2019 году, Путин часами читал им лекции о российском суверенитете и своих взглядах. "Они ушли с ощущением, что он разговаривал сам с собой", - сказал политический консультант Кремля, который общался с несколькими представителями администрации.

Когда в 2020 году пришел Covid, Путин, заботящийся о своем здоровье, ушел со своего обычного места жительства в Подмосковье в отдаленное имение у озера Валдай, в 250 милях от столицы, и президентской летней резиденции в Сочи на берегу Черного моря .

Там он провел долгое время со своим давним другом и медиа-магнатом Юрием Ковальчуком, находившимся на карантине неподалеку. Пара теоретизировала об общей идее обновления Великой России.

В своей речи в апреле глава ЦРУ Билл Бернс сказал, что "круг советников Путина сузился, и в этом узком кругу никогда не способствовало карьерному росту сомнений в его суждении или его почти мистической вере в то, что его предназначение - восстановить влияние России" .

По мере сужения круга Путин становился все более параноиком, уверенным, что США размещают ядерное оружие в Украине. Герасимов и Шойгу, сохранившие доступ к Путину, не имели влияния, чтобы смягчить его взгляды.

В июле 2021 года Путин опубликовал исторический очерк об украинской нации на 6917 слов, написанный вместе с Ковальчуком.

Бизнесмен Виктор Медведчук из середины Украины, связанный с Кремлем, говорил Путину то, что тот хотел услышать. Медведчук заверил Путина, что украинцы видят себя россиянами и встретят солдат-оккупантов с цветами.

Между тем ФСБ корректировала данные опросов, чтобы убедить Путина, что украинцы будут рады российским солдатам, по словам секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова и человека, близкого к Кремлю. Остальные социологические исследования оказались полностью сфабрикованными, сказал Данилов.

Планирование войны больше принадлежало ФСБ, чем военным. За несколько недель до вторжения министерство сохраняло обычный рабочий день, не чувствуя срочности. Спикер Путина Песков; его министр иностранных дел Сергей Лавров; руководитель администрации президента Антон Вайно; и Кириенко, глава внутренней политики, не знали о планах.

Через пятнадцать дней войны, после того, как его быстрый удар по Киеву провалился, Путин нахмурился в расшитом золотом кресле, когда его министр обороны информировал его по видеосвязи во время телевизионной встречи:

"Владимир Владимирович, все идет по плану, - сказал Шойгу. - Мы сообщаем вам об этом каждый день".