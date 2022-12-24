Игорь Суркис: Наша страна еще никогда не была так объединена

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил украинцев с грядущими праздниками:

“Время новогодних праздников всегда незабываемое, наполненное особой магией и ожиданием чуда. В атмосфере семейного уюта и тепла люди загадывают желания и ожидают исполнения мечтаний, надеясь на лучшую и счастливую жизнь. Сердца наполняются надеждой, верой и любовью, а души – искренним стремлением дарить тепло, добро и заботу.

2022 год оказался очень тяжелым для нашей страны в целом и украинского футбола, в частности, из-за российского полномасштабного вторжения, боли и горя, которые принесла с собой война. Но вместе с тем, наша страна еще никогда не была так объединена и не получала такую сильную поддержку и помощь союзников в борьбе с врагом.

Даже в такие трудные времена футбол в нашей стране продолжал жить, чемпионат Украины продолжался, “Динамо” выступало как на внутренней арене, так и на европейской, а также провело большое количество благотворительных матчей.

Желаю всем нам скорейшего завершения войны, победы Украины на поле боя и возвращения к нормальной, привычной жизни. Мира, согласия, благополучия, семейного уюта, крепкого здоровья и удачи во всех делах. Пусть в прошлом году останутся все невзгоды, а новый подарит как можно больше приятных моментов, хороших новостей и жизненных побед!

Спасибо верным болельщикам за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах!

С Рождеством Христовым и наступающим Новым 2023 годом!”, - говорится в поздравлении.