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Игорь Суркис: Наша страна еще никогда не была так объединена

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(3 голосов)

Слово поздравления президенту "бело-синих"

Игорь Суркис: Наша страна еще никогда не была так объединена

fcdynamo.com

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил украинцев с грядущими праздниками:

“Время новогодних праздников всегда незабываемое, наполненное особой магией и ожиданием чуда. В атмосфере семейного уюта и тепла люди загадывают желания и ожидают исполнения мечтаний, надеясь на лучшую и счастливую жизнь. Сердца наполняются надеждой, верой и любовью, а души – искренним стремлением дарить тепло, добро и заботу.

2022 год оказался очень тяжелым для нашей страны в целом и украинского футбола, в частности, из-за российского полномасштабного вторжения, боли и горя, которые принесла с собой война. Но вместе с тем, наша страна еще никогда не была так объединена и не получала такую сильную поддержку и помощь союзников в борьбе с врагом.

Даже в такие трудные времена футбол в нашей стране продолжал жить, чемпионат Украины продолжался, “Динамо” выступало как на внутренней арене, так и на европейской, а также провело большое количество благотворительных матчей.

Желаю всем нам скорейшего завершения войны, победы Украины на поле боя и возвращения к нормальной, привычной жизни. Мира, согласия, благополучия, семейного уюта, крепкого здоровья и удачи во всех делах. Пусть в прошлом году останутся все невзгоды, а новый подарит как можно больше приятных моментов, хороших новостей и жизненных побед!

Спасибо верным болельщикам за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах!

С Рождеством Христовым и наступающим Новым 2023 годом!”, - говорится в поздравлении.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Freemanod (Одесса)
24.12.2022 в 15:51
А звідки він це "вєщаєт", з Монако?
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nadobi (Полтава)
24.12.2022 в 15:45
Суркисы из кожи вон лезут, чтобы показать свою патриотичность. И ручки сложил, и улыбочку натянул, и головку как Юлия Владировна наклонил, мог бы и косу заплел - ну прям ЗАЙЧИК!
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