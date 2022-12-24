Сабо: У меня есть мечта посадить Путина в клетку и возить по всему миру
Считает, что Украина должна сделать все, чтобы уничтожить Россию
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший украинский тренер Йожеф Сабо поделился мнениями, что нужно сделать с российским футболом:
“Их нужно пожизненно изолировать. Даже если их дисквалифицировать на 15 лет, то потом вырастет новое поколение, которое возьмет в руки автомат и снова пойдет войной против Украины и других европейских стран. Если Россию не остановить сегодня, то через время они снова пойдут воевать. Именно поэтому Зеленский не идет на переговоры. Я с ним полностью согласен.
Украина должна сделать все, чтобы уничтожить Россию. Просто выгнать оккупантов из нашей страны будет недостаточно. Нужно забрать у них ядерное оружие и разрушить экономику, чтобы они даже через 100 лет не смогли восстановиться. По-другому быть не может! Я уже говорил, что у меня есть мечта – посадить путина в клетку и возить по всему миру. Это не человек, а какое-то существо – кэгэбист. Для кэгэбистов люди – это ничто. Он посылает сотни тысяч мобилизованных на убой. ”, - сказал Сабо.
Напомним, что УЕФА не допустило Россию в отборочный цикл на Евро-2024.
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