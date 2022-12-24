Россияне потеряли более 90 человек убитыми за день под Бахмутом, - Череватый
Оккупанты несут значительные потери
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За сутки на Бахмутском направлении было зафиксировано 225 вражеских ударов и более 28 боестолкновений, россияне потеряли более 90 человек убитыми и 100 ранеными. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. В эти сутки враг наносил 225 ударов с разного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня, произошло более 28 боестолкновений.
Это второе по напряжению направление нашего украинского Донбасса, где враг, применяя все средства, пытается прорваться и также системно несет потери и не способен это сделать", - отметил Череватый.
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