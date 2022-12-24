ГНСУ о повторном наступлении с Беларуси: россияне пытаются сдерживать украинские силы

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал возможность повторного нападения россиян с территории Беларуси.

"Конечно, Беларусь усилила свою границу с нашей страной и там об этом говорили, объясняя якобы "угрозой" с нашей стороны. Но, внимание Украины больше приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и россии. Недавно же РБ осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений, и, собственно, так называемое их развертывание войск "Союзного государства", - сообщил Демченко.

Также Демченко рассказал, что информационная операция на счет наступления может быть направлена на то, чтобы Украина не опрокидывала войска на другие направления.

"Таким образом, россияне пытаются демонстрировать, что к чему-то готовятся, чтобы сдерживать определенное количество украинских сил на этом направлении, чтобы мы не переместили их на более важные, где ведутся бои.

Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, будь то россияне, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того, чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", - рассказал спикер ГНСУ.