Боец ВСУ о ситуации в Бахмуте: Поля вокруг воняют трупами российских оккупантов
россияне не жалеют людей
The Wall Street Journal / Автор неизвестен
Украинский военнослужащий Юрий (как и большинству украинских военных, разрешено называть только имя или позывной) рассказал о ситуации вокруг героического Бахмута.
"Никто не заботится о жизни российских военных. Мы их ликвидируем, а они возвращаются, как тараканы. Поля вокруг нас воняют их труппами, но волны живой силы все равно наступают за другой", - поделился боец ВСУ.
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Источник:The Wall Street Journal
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