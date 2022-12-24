Боец ВСУ о ситуации в Бахмуте: Поля вокруг воняют трупами российских оккупантов

Украинский военнослужащий Юрий (как и большинству украинских военных, разрешено называть только имя или позывной) рассказал о ситуации вокруг героического Бахмута.

"Никто не заботится о жизни российских военных. Мы их ликвидируем, а они возвращаются, как тараканы. Поля вокруг нас воняют их труппами, но волны живой силы все равно наступают за другой", - поделился боец ВСУ.