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Боец ВСУ о ситуации в Бахмуте: Поля вокруг воняют трупами российских оккупантов

Общие новости
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россияне не жалеют людей

Боец ВСУ о ситуации в Бахмуте: Поля вокруг воняют трупами российских оккупантов

The Wall Street Journal / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский военнослужащий Юрий (как и большинству украинских военных, разрешено называть только имя или позывной) рассказал о ситуации вокруг героического Бахмута.

"Никто не заботится о жизни российских военных. Мы их ликвидируем, а они возвращаются, как тараканы. Поля вокруг нас воняют их труппами, но волны живой силы все равно наступают за другой", - поделился боец ВСУ.

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В статье: война с россией
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Источник:
The Wall Street Journal

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