Генштаб: На северных направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста четвертых суток российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, в течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Домашнее и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка - Луганской.

На Лиманском направлении захватчики нанесли огненное поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка , Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.