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150 лет тайн и загадок! Правдивая история украинского футбола. ВИДЕО

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Новое видео от Кости Фолстена!

150 лет тайн и загадок! Правдивая история украинского футбола. ВИДЕО

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Знаете ли вы настоящую историю украинского футбола? Кто завез футбол в Украину, какая команда была грандом польского чемпионата? Почему "Матч смерти" - это вымысел советской пропаганды? И как Суркис опозорился на всю Европу в середине 90-х?

Об этих и многих других интересных фактах вы узнаете из нового видео от Кости Фолстена! Садитесь поудобнее, включайте ролик!

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В статье: Фолстен
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