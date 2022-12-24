150 лет тайн и загадок! Правдивая история украинского футбола. ВИДЕО
Новое видео от Кости Фолстена!
Скріншот з відео
Знаете ли вы настоящую историю украинского футбола? Кто завез футбол в Украину, какая команда была грандом польского чемпионата? Почему "Матч смерти" - это вымысел советской пропаганды? И как Суркис опозорился на всю Европу в середине 90-х?
Об этих и многих других интересных фактах вы узнаете из нового видео от Кости Фолстена! Садитесь поудобнее, включайте ролик!
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