150 лет тайн и загадок! Правдивая история украинского футбола. ВИДЕО

Знаете ли вы настоящую историю украинского футбола? Кто завез футбол в Украину, какая команда была грандом польского чемпионата? Почему "Матч смерти" - это вымысел советской пропаганды? И как Суркис опозорился на всю Европу в середине 90-х?

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