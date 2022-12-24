Кулеба: Пока семьи в Европе и Америке готовят праздничные обеды умирают украинцы
Глава украинского МИД призвал Запад к помощи
Twitter Dmytro Kuleba
Сегодня, 24-го декабря россияне в очередной раз обстреляли мирный Херсон. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал массированый удар россии по украинскому городу.
"Террористический удар россии по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом.
Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить", - написал в своем твитере Кулеба.
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Источник:Twitter Dmytro Kuleba
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