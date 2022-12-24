Кулеба: Пока семьи в Европе и Америке готовят праздничные обеды умирают украинцы

Сегодня, 24-го декабря россияне в очередной раз обстреляли мирный Херсон. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал массированый удар россии по украинскому городу.

"Террористический удар россии по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом.

Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить", - написал в своем твитере Кулеба.