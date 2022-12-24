  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба: Пока семьи в Европе и Америке готовят праздничные обеды умирают украинцы
В тренде

Кулеба: Пока семьи в Европе и Америке готовят праздничные обеды умирают украинцы

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Глава украинского МИД призвал Запад к помощи

Кулеба: Пока семьи в Европе и Америке готовят праздничные обеды умирают украинцы

Twitter Dmytro Kuleba

Новина українською

Сегодня, 24-го декабря россияне в очередной раз обстреляли мирный Херсон. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал массированый удар россии по украинскому городу.

"Террористический удар россии по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом.

Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить", - написал в своем твитере Кулеба.

Читайте такжеГНСУ о повторном наступлении с Беларуси: россияне пытаются сдерживать украинские силы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Dmytro Kuleba

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде