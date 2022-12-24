В результате российского удара по Херсону ранено 58 людей

Сегодня, 24 декабря, россияне в очередной раз обстреляли украинский Херсон.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что в результате сегодняшнего удара были ранены 58 человек. Также на данный момент семеро херсонцев погибли.

"Это не обстрел военных объектов - это террор мирного населения. Для чего? Для устрашения и показать, что на самом деле означает "русский мир". Соболезнования всем жертвам и близким за этот ужасный день. Мы знаем с чем боремся - с тотальным злом. Боремся ради победы, ради мира и справедливости. Отомстим за каждого. россия будет сожалеть о каждом своем поступке и понесет ответственность за совершенное. Столько крови украинцев на российских руках не останется не наказанным", - написал в своем фейсбуке Корниенко.