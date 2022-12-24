Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством
Праздник украинцы встречают в трудных условиях
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.
"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах, а кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими людьми, мы вернем свободу. Всем украинцам и украинкам.
Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.
Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.
Христос родился! Славим его!", - написал глава государства.
Отметим, что сейчас в приложении "Дія" среди украинцев продолжается голосование относительно даты празднования Рождества – 7-го января или 25-го декабря.
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