Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах, а кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими людьми, мы вернем свободу. Всем украинцам и украинкам.

Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.

Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

Христос родился! Славим его!", - написал глава государства.