Советник главы ОП: Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к тем, кто призывает учитывать так называемые "мирные" инициативы, выдвинутые Путиным/Лавровым. Спикер напомнил, что Россия призывает к миру, а в то же время сама убивает людей.

"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова, напомню: прямо сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе... Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?", - написал Подоляк.

Отметим, что президент Зеленский во время поездки в США представил партнерам свой план мира.