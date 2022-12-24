  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Советник главы ОП: Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?
В тренде

Советник главы ОП: Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?

Общие новости
(1 голосов)

Призыв к тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова

Советник главы ОП: Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к тем, кто призывает учитывать так называемые "мирные" инициативы, выдвинутые Путиным/Лавровым. Спикер напомнил, что Россия призывает к миру, а в то же время сама убивает людей.

"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова, напомню: прямо сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе... Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?", - написал Подоляк.

Отметим, что президент Зеленский во время поездки в США представил партнерам свой план мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде