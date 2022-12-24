Советник главы ОП: Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?
Призыв к тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к тем, кто призывает учитывать так называемые "мирные" инициативы, выдвинутые Путиным/Лавровым. Спикер напомнил, что Россия призывает к миру, а в то же время сама убивает людей.
"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные" инициативы Путина/Лаврова, напомню: прямо сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе... Россия хочет безнаказанно убивать. Разрешим?", - написал Подоляк.
Отметим, что президент Зеленский во время поездки в США представил партнерам свой план мира.
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