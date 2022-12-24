ОК Південь сообщает, что Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море

Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия наращивает присутствие кораблей-ракетоносителей в Черном море. Теперь там таких 14. Среди них два надводных и два подводных ракетоносителя. Всего 24 "Калибра".

По словам спикера, такая активность может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному ракетному обстрелу Украины.

Отметим, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил тем, кто призывает принять так называемые "мирные" предложения России, что страна-агрессор продолжает убивать мирное население Украины.