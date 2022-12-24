ОК Південь сообщает, что Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море
Могут готовить очередные ракетные обстрелы.
Reuters
Спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия наращивает присутствие кораблей-ракетоносителей в Черном море. Теперь там таких 14. Среди них два надводных и два подводных ракетоносителя. Всего 24 "Калибра".
По словам спикера, такая активность может свидетельствовать о подготовке России к новому массированному ракетному обстрелу Украины.
Отметим, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил тем, кто призывает принять так называемые "мирные" предложения России, что страна-агрессор продолжает убивать мирное население Украины.
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Источник:ОК Південь
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