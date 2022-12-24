Вице-президент Еврокомиссии сравнил положение Путина с гитлеровским в 1943-м году

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент России Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943-м году – когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

По мнению вице-президента Еврокомиссии, единственное, что способно изменить курс России – "это осознание того, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя".

"Только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", - призвал он.

Добавим, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил сторонникам "мирных" переговоров с Россией, что та продолжает убивать гражданских людей в Украине.