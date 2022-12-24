Очередной пожар на России. Горит база поставок
Огонь охватил площадь 500 м²
Фото - МНС Росії
В российском Мурманске вспыхнул пожар на базе поставок "Фактор", сообщают российские СМИ. Огонь охватил площадь 500 м².
Сообщается, что с места эвакуированы пять газовых баллонов.
"Фактор" – компания, основным направлением деятельности которой является поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:За матеріалами МЕТА
Популярное сейчас
- Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
- Боец ВСУ о ситуации в Бахмуте: Поля вокруг воняют трупами российских оккупантов
- Эмери: На следующей неделе поговорим с Мартинесом о некоторых его празднованиях
- Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн