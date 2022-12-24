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Очередной пожар на России. Горит база поставок

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Огонь охватил площадь 500 м²

Очередной пожар на России. Горит база поставок

Фото - МНС Росії

UA-Футбол
Новина українською

В российском Мурманске вспыхнул пожар на базе поставок "Фактор", сообщают российские СМИ. Огонь охватил площадь 500 м².

Сообщается, что с места эвакуированы пять газовых баллонов.

"Фактор" – компания, основным направлением деятельности которой является поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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В статье: война с россией
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