Воздушные силы ВСУ зафиксировали пролет над Украиной… Санта Клауса
Гарантируют безопасный полет
Фото - Повітряні сили ЗСУ
Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали над территорией Украины пролет Санта Клауса. Об этом говорится в сообщениях ведомства на официальных страницах.
Воздушные силы ВСУ гарантируют желаемым гостям безопасный полет!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
- Украинский вингер голом помог своей команде разгромить соперника
- Уже нашёл клуб в Бразилии. Легионер Металлиста не вернется в Украину этой зимой
- Украинская авиация нанесла удар по центру беспилотников россиян
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн