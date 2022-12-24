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Воздушные силы ВСУ зафиксировали пролет над Украиной… Санта Клауса

Общие новости
(1 голосов)

Гарантируют безопасный полет

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пролет над Украиной… Санта Клауса

Фото - Повітряні сили ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали над территорией Украины пролет Санта Клауса. Об этом говорится в сообщениях ведомства на официальных страницах.

Воздушные силы ВСУ гарантируют желаемым гостям безопасный полет!

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В статье: война с россией
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