Видеодайджест за 304-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Zelenskiy / Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 298-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
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Источник:Генштаб ВСУ
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