Залужный: Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев и партнеров Украины с Рождеством.

"Сердечно поздравляю наших партнеров и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками. Дорогие братья по оружию!

Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.