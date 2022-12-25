Залужный: Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды
"Железный генерал" поздравил с Рождеством
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев и партнеров Украины с Рождеством.
"Сердечно поздравляю наших партнеров и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками. Дорогие братья по оружию!
Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.
Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим!", – рассказал Залужный.
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