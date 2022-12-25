Россиянам нужна оперативная или тактическая пауза под Бахмутом - ISW
Враг понес значительные потери
The Wall Street Journal
Институт изучения войны наблюдает замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.
Эксперты предполагают, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя еще рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации.
Российские военные блоггеры признали, что украинским силам в районе Бахмута удалось несколько замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и близлежащих населенных пунктов, а один из них утверждает, что украинские силы оттеснили группы "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
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