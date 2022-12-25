В районе аэропорта российского Курска раздались взрывы
Ночной хлопок
Ілюстративне фото
В районе аэропорта "Халино" российского города Курск раздались взрывы. Об этом сообщают очевидцы и местные телеграмм-каналы.
Первые громкие звуки были слышны около трех часов ночи. Их слышали сразу в нескольких районах города.
Власти до сих пор официально не прокомментировали взрывы. Также неизвестно и о повреждениях.
Напомним, что около трех недель назад также сообщалось об атаке на аэропорт “Халино” неизвестным БПЛА. Тогда вспыхнул нефтенакопитель.
Отметим, что Курск расположен в 160 километрах на Северо-восток от украинского города Сумы.
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