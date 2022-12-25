В районе аэропорта российского Курска раздались взрывы

В районе аэропорта "Халино" российского города Курск раздались взрывы. Об этом сообщают очевидцы и местные телеграмм-каналы.

Первые громкие звуки были слышны около трех часов ночи. Их слышали сразу в нескольких районах города.

Власти до сих пор официально не прокомментировали взрывы. Также неизвестно и о повреждениях.

Напомним, что около трех недель назад также сообщалось об атаке на аэропорт “Халино” неизвестным БПЛА. Тогда вспыхнул нефтенакопитель.

Отметим, что Курск расположен в 160 километрах на Северо-восток от украинского города Сумы.