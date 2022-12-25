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Более 600 ликвидированных за сутки. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

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Количество уничтоженных ББМ перешло юбилейную отметку

Более 600 ликвидированных за сутки. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки захватнической войны против Украины.

В субботу оккупанты потеряли 620 человек, а также 32 единицы техники. В частности, ВСУ уничтожили пять танков.

Также отметим, что количество уничтоженных ББМ перевалило за 6 тысяч единиц.

На этот раз Генштаб не сообщил, на каком именно направлении оккупанты понесли больше всего потерь.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 102 050 (+620 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3011 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6010 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1991 (+3) ед,
  • РСЗО – 418 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4635 (+8) ед,
  • специальной техники – 178 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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