Более 600 ликвидированных за сутки. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки захватнической войны против Украины.

В субботу оккупанты потеряли 620 человек, а также 32 единицы техники. В частности, ВСУ уничтожили пять танков.

Также отметим, что количество уничтоженных ББМ перевалило за 6 тысяч единиц.

На этот раз Генштаб не сообщил, на каком именно направлении оккупанты понесли больше всего потерь.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: