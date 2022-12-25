Генштаб показал, как ВСУ празднуют Рождество – ФОТО
И к военным пришел праздник
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал фотографии, как украинские военные празднуют Рождество.
“Христос родился! Украинские воины празднуют”, – именно так кратко была подписана серия фото.
Напомним, что по юлианскому календарю Рождество отмечается 25 декабря. Украина в начале ХХ века под влиянием большевиков перешла на празднование за григорианским календарем – 7 января. После начала полномасштабного вторжения украинцы снова возвращают былые традиции.
Отметим, что в цифровом приложении "ДІЯ" проводится голосование, когда же в Украине должно праздноваться Рождество: 25 декабря или 7 января.
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