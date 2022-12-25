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Генштаб показал, как ВСУ празднуют Рождество – ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

И к военным пришел праздник

Генштаб показал, как ВСУ празднуют Рождество – ФОТО

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал фотографии, как украинские военные празднуют Рождество.

“Христос родился! Украинские воины празднуют”, – именно так кратко была подписана серия фото.

Напомним, что по юлианскому календарю Рождество отмечается 25 декабря. Украина в начале ХХ века под влиянием большевиков перешла на празднование за григорианским календарем – 7 января. После начала полномасштабного вторжения украинцы снова возвращают былые традиции.

Отметим, что в цифровом приложении "ДІЯ" проводится голосование, когда же в Украине должно праздноваться Рождество: 25 декабря или 7 января.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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