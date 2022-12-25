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В воскресенье по Украине еще в первой половине дня трижды распространялась воздушная тревога

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Два раза она была в столице

В воскресенье по Украине еще в первой половине дня трижды распространялась воздушная тревога

Під час повітряної тривоги у Києві, фото - Getty Images

Новина українською

Из-за полетов военных самолетов в Беларуси в воскресенье 25 декабря еще в первой половине дня в Украине трижды была объявлена воздушная тревога.

Если принимать во внимание Восток Украины и часть Юга, то сирены там включались около 9:25, 13:15 и 14:25.

Кроме этого воздушная угроза дважды доходила до столицы и других регионов Украины. В частности, в Киеве сирены включались в 9:23 (на 1 час 50 минут) и 14:26.

По состоянию на 13:48 тревога по всей территории Украины, включая оккупированные территории.

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В статье: война с россией
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