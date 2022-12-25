При защите Бахмута погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R
Знаковая личность в украинском киберспорте
При обороне Бахмута погиб геймдизайнер и киберспортсмен Владимир "Fresh" Ежов.
Украинец был одним из разработчиков легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое небо". Также Ежов стал прототипом одного из персонажей игры – Локи (из Зова Припяти).
У украинского защитника осталось двое детей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Йовичевич: Моя работа с Днепром-1 привела к тому, что я получил шанс на высшем уровне
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси
- Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн