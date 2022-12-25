  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. При защите Бахмута погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R
В тренде

При защите Бахмута погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Знаковая личность в украинском киберспорте

При защите Бахмута погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R

Новина українською

При обороне Бахмута погиб геймдизайнер и киберспортсмен Владимир "Fresh" Ежов.

Украинец был одним из разработчиков легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое небо". Также Ежов стал прототипом одного из персонажей игры – Локи (из Зова Припяти).

У украинского защитника осталось двое детей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде